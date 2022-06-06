«Ситуация для нас ухудшилась». ВСУ контролируют промзону Северодонецка, идут динамичные бои — Гайдай

6 июня, 10:03
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Россия разрушает Луганскую область (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Россия разрушает Луганскую область (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Украинские военные контролируют промзону Северодонецка, но ситуация для ВСУ ухудшилась.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

«Бои проходят достаточно динамично. Нашим защитникам удалось на некоторое время идти в контрнаступление, они освободили почти половину города. Но сейчас ситуация для нас ухудшилась, украинские военные контролируют промзону города», — отметил он.

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Гайдай рассказал, что усилились обстрелы населенных пунктов области.

«Счастье на 90% разрушено, Попасная разрушена также процентов на 80. Рубежное разрушено, сейчас разрушается Северодонецк и параллельно разрушается Лисичанск. Россияне уничтожают Луганщину. После них — только руины и выжженная земля», — резюмировал глава ОВА.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/733256394531372

Накануне Гайдай сообщил, что украинские военные зачистили половину Северодонецка и контролируют ее. В ближайшее время оккупанты могут бросить всю технику и резервы на захват города до 10 июня.

https://www.youtube.com/embed/XneS4o0c3cs
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В городе остаются около 15 тысяч местных жителей, но эвакуация невозможна из-за постоянных боев.

По данным Офиса президента, Северодонецк — один из городов на Донбассе, полностью уничтоженный российскими оккупантами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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