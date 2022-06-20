Оккупанты контролируют большую часть жилых кварталов в Северодонецке, бои идут круглосуточно — глава ВГА 20 июня, 09:02 Цей матеріал також доступний українською ВСУ держат оборону в Северодонецке, за город идут круглосуточные бои (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ контролируют большую часть жилых кварталов Северодонецка, за город идут круглосуточные бои.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

«Если говорить о жилых кварталах, то россияне большую часть держат под контролем. Если говорить обо всем городе, то более трети города контролируется нашими ВСУ — это именно промзона, кварталы возле промзоны и часть города вдоль Северского Донца», — уточнил он в эфире национального телемарафона.

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Стрюк подчеркнул, что украинские военные держат оборону города, бои за него идут круглосуточно.

Глава ВГА также рассказал, что российские оккупанты во время обстрелов Северодонецка использовали запрещенные кассетные бомбы.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк. Войска РФ контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.

18 июня американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российское наступление на Донбассе в последние дни затормозилось практически на всех направлениях.

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