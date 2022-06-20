Оккупанты контролируют большую часть жилых кварталов в Северодонецке, бои идут круглосуточно — глава ВГА

20 июня, 09:02
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ВСУ держат оборону в Северодонецке, за город идут круглосуточные бои (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

ВСУ держат оборону в Северодонецке, за город идут круглосуточные бои (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ контролируют большую часть жилых кварталов Северодонецка, за город идут круглосуточные бои.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

«Если говорить о жилых кварталах, то россияне большую часть держат под контролем. Если говорить обо всем городе, то более трети города контролируется нашими ВСУ — это именно промзона, кварталы возле промзоны и часть города вдоль Северского Донца», — уточнил он в эфире национального телемарафона.

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Стрюк подчеркнул, что украинские военные держат оборону города, бои за него идут круглосуточно.

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Глава ВГА также рассказал, что российские оккупанты во время обстрелов Северодонецка использовали запрещенные кассетные бомбы.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк. Войска РФ контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.

18 июня американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российское наступление на Донбассе в последние дни затормозилось практически на всех направлениях.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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