«Бои за улицы или даже дома». Аналитик CIT обьяснил, какие преимущества над оккупантами у ВСУ в Северодонецке 8 июня, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Бойцы украинского Интернационального легиона в Северодонецке, 2 июня (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ обьяснил, какие преимущества над оккупантами у ВСУ в Северодонецке.

Комментируя противоречивые заявления украинской стороны, о том, что ВСУ контролируют 50% города и российской — о том, что ей удалось захватить 90% Северодонецка, Михайлов сказал, что «не хочет играть в эти проценты».

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«Один из западных расследователей Натан Русер, который делает очень хорошие карты, говорил, что ни одна карта, которая сейчас показывает ситуацию в Северодонецке, не будет точной. Поэтому все это — предположение. На самом деле, никто из тех, кто сейчас не находится в Северодонецке, не знает, что там происходит», — объяснил аналитик CIT свое нежелание комментировать какую часть города контролирует каждая из сторон.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона контролирует промышленную зону, расположенную у реки, а бои проходят в городских кварталах, и темп продвижения российских войск, который был в начале штурма Северодонецка, значительно снизился.

«Сейчас проходят бои за улицы или даже за дома, как это описывал украинский командир батальона Свобода [Петр Кузик], это какой-то ужасный „контрстрайк“. Такие бои на очень малом расстоянии друг от друга — это даже не характерно для этого конфликта, который был более артиллерийским с начала его второй фазы», — сказал Михайлов.

По словам аналитика, ситуация «даже играет на руку украинцам», так как Россия испытывает нехватку пехоты и сейчас эта ситуация только ухудшилась, также не очень удается оккупантам «применить» принудительно мобилизованных граждан Украины из так называемых «ДНР» и «ЛНР», которые не готовы к такому тяжелому делу, как городские бои.

«А украинская пехота с ее оборудованием имеет преимущество над российской или так называемой „донбасской“. Там присутствуют бойцы [Интернационального] легиона, которые также очень хорошо вооружены. После того, как очень многие бойцы уехали из Украины, остались самые опытные, стойкие. Именно это дает Украине определенное преимущество», — объяснил аналитик CIT.

По словам Михайлова у украинских бойцов есть и другое преимущество, которое можно увидеть, если посмотреть на карту рельефа

«Город Лисичанск на другом берегу Северского Донца расположен на высотах. С тех высот украинская артиллерия может хорошо обстреливать российские войска, которые уже находятся в Северодонецке», — объяснил он.

8 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, комментируя ситуацию в Северодонецке, заявил, что город никто не будет сдавать.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.

7 июня Генштаб сообщил, что армия РФ продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Украинские военные наносят противнику потери.

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