«Бои за улицы или даже дома». Аналитик CIT обьяснил, какие преимущества над оккупантами у ВСУ в Северодонецке

8 июня, 16:02
Цей матеріал також доступний українською
Бойцы украинского Интернационального легиона в Северодонецке, 2 июня (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Бойцы украинского Интернационального легиона в Северодонецке, 2 июня (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ обьяснил, какие преимущества над оккупантами у ВСУ в Северодонецке.

Комментируя противоречивые заявления украинской стороны, о том, что ВСУ контролируют 50% города и российской — о том, что ей удалось захватить 90% Северодонецка, Михайлов сказал, что «не хочет играть в эти проценты».

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/X_PlHX8vxUw

«Один из западных расследователей Натан Русер, который делает очень хорошие карты, говорил, что ни одна карта, которая сейчас показывает ситуацию в Северодонецке, не будет точной. Поэтому все это — предположение. На самом деле, никто из тех, кто сейчас не находится в Северодонецке, не знает, что там происходит», — объяснил аналитик CIT свое нежелание комментировать какую часть города контролирует каждая из сторон.

Читайте также:

Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko) Оккупанты усилили наступление на Северодонецк, хотят заблокировать трассу Лисичанск — Бахмут

При этом он подчеркнул, что украинская сторона контролирует промышленную зону, расположенную у реки, а бои проходят в городских кварталах, и темп продвижения российских войск, который был в начале штурма Северодонецка, значительно снизился.

«Сейчас проходят бои за улицы или даже за дома, как это описывал украинский командир батальона Свобода [Петр Кузик], это какой-то ужасный „контрстрайк“. Такие бои на очень малом расстоянии друг от друга — это даже не характерно для этого конфликта, который был более артиллерийским с начала его второй фазы», — сказал Михайлов.

По словам аналитика, ситуация «даже играет на руку украинцам», так как Россия испытывает нехватку пехоты и сейчас эта ситуация только ухудшилась, также не очень удается оккупантам «применить» принудительно мобилизованных граждан Украины из так называемых «ДНР» и «ЛНР», которые не готовы к такому тяжелому делу, как городские бои.

«А украинская пехота с ее оборудованием имеет преимущество над российской или так называемой „донбасской“. Там присутствуют бойцы [Интернационального] легиона, которые также очень хорошо вооружены. После того, как очень многие бойцы уехали из Украины, остались самые опытные, стойкие. Именно это дает Украине определенное преимущество», — объяснил аналитик CIT.

По словам Михайлова у украинских бойцов есть и другое преимущество, которое можно увидеть, если посмотреть на карту рельефа

Читайте также:

В центре Северодонецка разрушен ряд зданий больничного комплекса, на крыше которых виден красный крест. (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS) Уничтожены минимум две больницы. Компания Maxar показала последствия боев в Северодонецке и Рубежном — спутниковые снимки

«Город Лисичанск на другом берегу Северского Донца расположен на высотах. С тех высот украинская артиллерия может хорошо обстреливать российские войска, которые уже находятся в Северодонецке», — объяснил он.

8 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, комментируя ситуацию в Северодонецке, заявил, что город никто не будет сдавать.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.

7 июня Генштаб сообщил, что армия РФ продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Украинские военные наносят противнику потери.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Украинские военные Северодонецк Российские военные Российско-украинская война Радио НВ

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X