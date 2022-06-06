«Путину нужен пропагандистский успех». Чем обернулось для РФ решение бросить все силы на Северодонецк и Лисичанск — Яковина 6 июня, 17:22 Цей матеріал також доступний українською Дорога на Северодонецк, где длятся тяжелые бои (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Политическое руководство России в лице Владимира Путина требует от своей армии захватить и Лисичанск, и Северодонецк, чтобы объявить о полном контроле над Луганской областью, убежден обозреватель НВ Иван Яковина.

Такое мнение он выразил в эфире Радио НВ, оценивая ситуацию на луганском направлении за последнюю неделю.

«Путину нужен пропагандистский успех и поэтому он требует от своей армии как можно быстрее захватить Лисичанск и Северодонецк. Поскольку окружение [сил ВСУ] сорвалось, Россия бросила все свои войска в лобовую атаку, сначала — на Северодонецк», — отметил Яковина.

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Он напомнил, что силам ВСУ удалось навязать оккупантам городской бой в Северодонецке и даже осуществить попытки контратак, что лишь увеличило число жертв в рядах российской армии.

«Кадыровцы несут большие потери, потому что их впервые пустили… Для Путина настолько важно было захватить Северодонецк, что он даже кадыровцев, которыми обычно не рискует, которые обычно снимают только видео, пустил повоевать. Они там понесли очень большие потери», — отмечает Яковина.

Он высказал предположение, что «на каком-то этапе Северодонецк все равно придется оставлять, потому что он находится на левом берегу Северского Донца». «Защищать его реально сложно, особенно в условиях, когда мосты разбиты, подкрепление переправлять туда очень тяжело. Поэтому думаю, что его придется оставить ради того, чтобы сохранить армию. Но учитывая то, что гарнизон в Северодонецке дал прикурить российским войскам вместе с кадыровцами, потому что их там разбили, то это очень круто звучит. Будем надеяться, что все правда», — добавил обозреватель НВ.

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