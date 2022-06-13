«Уничтожают квартал за кварталом». В Северодонецке войска РФ повредили очистные сооружения, в Лисичанске погиб ребенок — глава Луганской ОВА 13 июня, 08:37 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты уничтожают Северодонецк квартал за кварталом (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ продолжают штурмовать Северодонецк и имеют преимущество в артиллерии, бои за город продолжаются.

Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

«Россияне уничтожают квартал за кварталом. Вчера многие увидели видеоролик, снятый в старых районах города: разрушены практически под ноль многоэтажки. Одна из них разбита на четыре части, обломки которых держатся отдельно. Это подлинная картина „русского мира“», — написал он в своем Telegram.

Видео дня

По словам Гайдая, несколько вражеских снарядов попали в очистные сооружения Северодонецка. Трижды была обстреляна территория Азота, где еще остаются люди в бомбоубежищах.

В Лисичанске за минувшие сутки погибли три мирных жителя. Среди них — шести летний ребенок. Ранения получил один человек.

В городе также сгорел торговый комплекс, повреждены четыре дома, постройки местной шахты. 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре — в Золотом, в Горном — два дома и детский сад.

Глава ОВА также добавил, что войска РФ возобновили наступательные действия в районе Золотого. По направлениям Викторовка — Врубовка и Камышеваха — Врубовка ВСУ успешно отразили штурмовые атаки противника.

10 июня в Минобороны Украины заявили, что подразделения ВСУ держат оборону Северодонецка, а также укрепляют Лисичанск в ожидании штурма российских оккупантов.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк уточнил, что под контролем ВСУ находится треть города, идут бои.





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