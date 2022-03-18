Бои за Рубежное продолжаются, из города удалось эвакуировать 50 человек — глава Луганской ОВА

18 марта, 11:36
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Эвакуация из Рубежного (Фото:Сергей Гайдай via Telegram)

Эвакуация из Рубежного (Фото:Сергей Гайдай via Telegram)

Бои за город Рубежное Луганской области продолжаются, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Несмотря на крайне тяжелую ситуацию — обстрелы не утихают, местные власти смогли вывезти эвакуационными автобусами 50 человек и завезти гуманитарную помощь: хлеб, продовольствие, воду», — написал Гайдай.

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Чтобы получить гуммопомощь, нужно обращаться в дом культуры, Южный микрорайон.

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В результате ночных обстрелов в Северодонецке и Рубежном (Луганская область) погибли два человека, еще шестеро ранены. Кроме того, более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры разрушены.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Рубежное Война России против Украины

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