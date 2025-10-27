Российские войска просачиваются в Покровск и пытаются двигаться на север (Фото: Скриншот видео / 7 корпус ДШВ ВСУ)

В Покровске Донецкой области по состоянию на понедельник, 27 октября, продолжаются городские бои, но войска страны-агрессора России полноценно не контролируют ни один из районов города, говорится в сообщении 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

По словам военных, российские диверсионно-разведывательные группы благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться в город и накопиться в разных частях населенного пункта.

Силы обороны активно противодействуют врагу. За период с 25 по 26 октября украинские военные уничтожили около 40 россиян в Покровске, говорится в сообщении 7 корпуса ДШВ.

Военные рассказывают, что оккупанты, которые заходят в город, не пытаются закрепиться, а делают попытки дальше продвинуться на север. Таким образом враг хочет распылить силы украинской обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город.

Также россияне ведут наблюдение за перемещениями как в Покровске, так и в Мирнограде. Поэтому ротация личного состава — затруднена и происходит с существенными задержками, а логистика — ограничена, указывают военные.

Одновременно оккупанты проводят классические массированные штурмы по всей полосе обороны 7 корпуса, чтобы сломать защиту украинских войск и приблизить линию разграничения к Покровску и Мирнограду. В 7 корпусе ДШВ указывают, что за 25−26 октября войска РФ не достигли поставленных перед собой целей.

Читайте также: Сырский во время поездки на Покровское направление заявил о недопустимости сокрытия правды в докладах

Покровское направление усилено новыми подразделениями, наращивается применение зенитных дронов и ситкометов, дистанционно минируются пути просачивания оккупантов, говорится в сообщении.

Ранее 27 октября российские оккупационные «власти» Донецкой области соврали, что «большая часть» города Покровск якобы находится под контролем РФ.

Ситуация в Покровске — главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

26 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия. Генштаб подтвердил, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска. В то же время он подтвердил тяжелые бои в городе.