Российские оккупанты продвинулись в Волчанске Харьковской области, Покровске Донецкой области и возле Вильчи Харьковской области. Об этом сообщил аналитический проект DeepState в воскресенье, 11 января.

Аналитики обновили карту боевых действий по состоянию на 10 января.

Покровск на карте Deep State / Инфографика: DeepState

Волчанск на карте Deep State / Инфографика: DeepState

В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск 11 января сообщали, что на севере Покровска оккупанты пытались штурмовать позиции подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, но десантники вовремя их заметили и ликвидировали.

Реклама

8 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.

В Группировке объединенных сил утром 11 января заявили, что за предыдущие сутки оккупанты безрезультатно пытались прорвать украинскую оборону в Волчанске и в сторону Графского и Вильчи.

Газета The Washington Post в начале января опубликовала материал о том, что сейчас Россия делает ставку на новую тактику на фронте: сначала с помощью дронов разрушают логистические линии Сил обороны Украины, затем отправляются пехотные штурмовые и диверсионные группы. Способность России ослаблять позиции украинских защитников ударами средней дальности стала тревожным явлением, считает автор статьи, аналитик Института изучения войны Джордж Баррос.

После захвата войсками РФ Авдеевки Донецкой области приоритетной задачей для российского военного командования стала оккупация Покровска. Однако Кремль преувеличивает важность захвата Покровска, чтобы продемонстрировать продвижение России на поле боя как «неизбежное», считает Баррос.