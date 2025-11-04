Армия РФ снова продвинулась в Покровске, заявили аналитики DeepState (Фото: DeepState)

Российские оккупанты продвинулись в Покровске Донецкой области и еще возле трех сел, сообщил аналитический проект DeepState во вторник, 4 ноября.

Аналитики отметили, что войска РФ продвинулись вблизи Боровской Андреевки Харьковской области, а также Карповки и Казацкого (ранее село Московское) в Донецкой области.

DeepState также обновил карту боевых действий.

Фото: DeepState

Ситуация в Покровске — главное

31 октября ряд СМИ написали о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

3 ноября командир взвода беспилотных систем Шершни Довбуша 68-й отдельной бригады сообщил, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска.