РФ привлекла до 11 тысяч оккупантов. Военные показали вероятный план россиян по окружению Покровска — фото

29 октября, 12:41
Украинские военные ведут огонь по российским позициям вблизи Покровска, 15 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov/File Photo)

Украинские военные обнародовали возможный план противника по окружению Покровской агломерации. Для этого россияне привлекли около 11 тысяч человек, сообщили в среду, 29 октября, в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По словам военных, враг пытался инфильтрировать свои группы в город с целью продвижения на северо-запад и север от Покровска.

Военные показали вероятный план противника по окружению Покровской агломерации.

Инфографика: 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ

В зоне ответственности корпуса враг накопил примерно 27 тысяч оккупантов, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 артиллерийских систем и минометов.

Защитники Покровской агломерации продолжают оборонительную операцию. За последние два дня украинские воины ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 получили ранения.

Кроме того, украинские военные уничтожили один бронетранспортер, три боевые машины пехоты, три автомобиля, один мотоцикл, а также сбили и посадили 158 беспилотников различных типов. В самом Покровске Силы обороны ликвидировали 18 захватчиков.

Ситуация в Покровске — главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе и операторов БпЛА.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги.

26 октября в Генштабе ВСУ подтвердили, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска.

27 октября представители 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ заявили, что в Покровске продолжаются городские бои, но войска страны-агрессора России полноценно не контролируют ни один из районов города.

28 октября украинские военные заявили, что российские войска прорвали оборону в окрестностях Мирнограда, где продолжаются интенсивные уличные бои.

На следующий день группировка войск Восток заявила, что российские войска не находятся в Мирнограде. В группировке уточнили, что их представитель оговорился в эфире, говоря, что российские войска прорвали оборону в окрестностях города.

