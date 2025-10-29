Российские войска продвинулись в Покровске, сотни оккупантов уничтожают логистику в направлении Мирнограда — DeepState

29 октября, 11:27
Войска России продвигаются в Покровске и разрушают логистику в направлении Мирнограда Донецкой области (Фото: DeepState)

Войска страны-агрессора России продвинулись на двух направлениях фронта в Донецкой и Днепропетровской областях, сообщает портал DeepState в среду, 29 октября.

Оккупанты имеют продвижение в городе Покровск, а также вблизи Червоного Лимана (Покровское направление) и Приволья (Александровское направление).

DeepState отмечает, что ситуация в Покровске «на грани критической и продолжает ухудшаться». По данным аналитиков, в город проникли сотни российских оккупантов и продолжают просачиваться в глубину, они устраивают засады на перемещение Сил обороны, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами и фиксируют обстановку в городе. На южных окраинах Покровска уже обосновались российские операторы БПЛА.

По данным DeepState, враг смог сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации. Кроме пехоты, поражения по перемещениям на позиции и провизии осуществляют российские дроны.

Аналитики отмечают, что первое масштабное проникновение российских ДРГ в город Покровск фиксировалось в июле. Тогда оккупанты нашли слабое место в украинской обороне, которое, по данным DeepState, находится у Звёздного, Шевченкового и вдоль железной дороги от Котлиного до Покровска.

Ситуация в Покровске — главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе и операторов БпЛА.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги.

26 октября в Генштабе ВСУ подтвердили, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска.

27 октября представители 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ заявили, что в Покровске продолжаются городские бои, но войска страны-агрессора России полноценно не контролируют ни один из районов города.

28 октября украинские военные заявили, что российские войска прорвали оборону в окрестностях Мирнограда, где продолжаются интенсивные уличные бои.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Покровск Мирноград Донецкая область Война России против Украины Фронт Deep State Днепропетровская область

