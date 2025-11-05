Что в Покровске? Украина говорит об успешных контрдействиях, Россия настаивает, что город в окружении — BBC News Украина 5 ноября, 00:22 Президент Зеленский посетил украинские подразделения на Покровском направлении 4 ноября. Он говорит, что в последние дни россияне не имеют успеха (Фото: Володимир Зеленський)

Битва за Покровск в разгаре. Пока отдельные военные, депутаты и аналитики требуют выводить ВСУ из города, украинская власть заявляет об успешных контрдействиях на этом участке фронта. Что же там происходит, рассказывает Олег Черныш для BBC News Украина.

Дві російські армії — друга і п’ятдесят перша — продовжують спроби зустрічними ударами з південного заходу і північного сходу замкнути кільце оточення міст-супутників Покровськ і Мирноград у Донецькій області.

Очільник російського генштабу Валерій Герасимов, щоправда, заявляв, що «замкнути» противника в цій агломерації військам РФ вдалося ще 26 жовтня.

З того часу російське міністерство оборони щоденно звітує про «знищення» сил ЗСУ всередині Покровська і «відбиття» спроб українців деблокувати підрозділи.

Українська влада, президент Зеленський і головнокомандувач Сирський, заперечують російську інформацію.

«В Покровську ворог успіху не мав за останні дні», — заявив президент під час спілкування зі ЗМІ 3 листопада.

На картах бойових дій українських, іноземних і навіть деяких російських експертних видань показано, що станом на 4 листопада дійсно все ще зберігається «горловина» шириною близько 5 -7 км, яку утримують українські сили і яка не дозволяє говорити про «котел» в Покровську.

Російська авіація атакує авіабомбами селище Родинське біля Покровська, яке досі утримують українські підрозділи. Біля нього проходить одна з трас постачання до агломерації / Фото: Міноборони РФ

А проте в Україні вже почали публічно говорити про необхідність терміново виводити військових з напівоточенного міста, поки ще є така можливість.

Наприклад, про це 2 листопада написав засновник волонтерського фонду «Повернись живим» і ексзаступник міністра оборони Віталій Дейнега.

«Якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про відведення військ з Покровська та Мирнограду, ми можемо опинитися в ситуації не лише втрати значної кількості максимально мотивованих десантників та морпіхів… Ми можемо опинитися в ситуації, коли діру у фронті нікому латати, і накопані у нас в тилу фортифікації швидко перейдуть до ворога», — вважає він.

На думку Дейнеги, звіти генштабу щодо ситуації на цій ділянці фронту є неправдивими.

«Ми по факту вже практично втратили Покровськ, а це значить — що Мирноград тримати теж немає сенсу (логістика залишиться тільки з неадекватним ризиком і полями). І я не видав зараз якоїсь великої таємниці, росіяни це прекрасно бачать зі своїх дронів».

Про «неправдиві зведення генштабу» заявляє також і депутатка Верховної Ради, колишня заступниця голови комітету з питань оборони Мар’яна Безугла. Вона зазначає, що на основі цієї інформації Зеленський начебто поширює неправду про ситуацію в Покровську. За її версією, наразі росіяни вже захопили 80% міста.

Що у Покровську

Ключова позиція української влади полягає в тому, що російські сили в Покровську діють розрізненими диверсійними групами, які не закріплюються на території, а просочуються в різні райони міста. Таким чином не можна начебто говорити про «контроль території»

Загальну кількість бійців РФ, що так змогли інфільтруватися в міську забудову, Зеленський оцінює в 260−300 осіб.

Відповідно, з такої логіки випливає, що завдання українських сил — знайти цих диверсантів і знищити, паралельно не даючи армії РФ підтягти резерви.

Саме з цією метою, вочевидь, в район Покровська перекинути додаткові сили України, зокрема і декілька взводів спецпризначенців Головного управління розвідки (ГУР), які десантовані з як мінімум двох гелікоптерів Black Hawk.

Пресслужба ГУР пізніше пояснила, що десантовані бійці зайняли рубіж у «важливому з точки зору фронтової логістики» районі Покровська, де отримали підкріплення.

«Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР», — сказано в повідомленні управління.

На опублікованих кадрах роботи бійців ГУР видно, що спецпідрозділи атакують декілька будівель в промисловому районі Покровська.

OSINT-аналітики, зокрема з української спільноти «Кіберборошно», геолокували цю місцевість.

Висадка десанту ГУР з гелікоптерів на околиці Покровська / Фото: ГУР МОУ

Виявилось, що події відбуваються на території заводу «Електродвигун» в північно-західній частині Покровська. Це біля траси в сторону села Гришине, яка на більшості карт була позначена як «сіра зона». Ймовірно, завдання ГУР на цій ділянці фронту — вибити противника з території промзони і розблокувати трасу.

На іншому фланзі - східному — українські військові докладають зусиль, щоб зупинити просування росіян в Мирнограді. Тут основна боротьба розгортається за висоти — терикон «Шахти ⅚» і масив багатоповерхівок.

Наступ армії РФ на цій ділянці фронту також не можна назвати стрімким. Її бійці досі не змогли закріпитися в житловій забудові, а також відрізати український гарнізон від ліній постачання, насамперед в районі селища Родинське. Тут ЗСУ змогли провести локальну контратаку і відсунути противника за межі населеного пункту.

А проте ситуація в агломерації залишається надзвичайно складною. Вочевидь, попри заяви української влади, росіяни все ж змогли закріпитися в південній частині Покровська, підтягнути додаткові резерви, також перекинути на напрям посилені підрозділи БПЛА.

Наразі основне завдання ЗСУ — не допустити закріплення противника в північних, центральних і східних районах міста.

Вдень 3 листопада 7 корпус ДШВ ЗСУ, який відповідає за цю ділянку, прозвітував, що триває «зачистка» від росіян північних районів Покровська.

Бійці ГУР намагаються вибити росіян з території заводу "Електродвигун". Геолоковані кадри OSINT-спільноти "Кіберборошно" / Фото: Кіберборошно

«Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське», — сказано в заяві корпусу.

У Кремля інше бачення цього процесу.

Російська сторона вважає, що логістика українців в Покровсько-Мирноградській (чи то пак Красноармійсько-Димитровській) агломерації вже перерізана, а спроби деблокувати «оточений» гарнізон ЗСУ безуспішні.

Міноборони Росії станом на 4 листопада заявило, що його бійці вже закріпилися в південному районі міста (в зведенні МО РФ названий мікрорайоном «Приміський»), а також ведуть бої в центральному районі і сусідніх селища Ріг та Гнатівка. Назустріч їм зі сходу через приватний сектор міста Мирноград поступово рухається інше російське угруповання.

Якщо росіянам вдасться захопити цей відтинок, то український гарнізон в Покровсько-Мирноградській агломерації фактично виявиться розрізаним навпіл.

У найважчому становищі опиняться підрозділи, що досі утримують позиції на південно-східних околицях біля сіл Новопавлівка і Сухий Яр. Вони можуть бути заблокованими.