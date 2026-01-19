Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 19 января 2026 года (Фото: DeepState / Telegram)

Россияне продолжают накапливать в Покровске Донецкой области все больше своей пехоты, которая поглощает город, закрепляется и формирует позиции в соответствии с занятой местностью.

Об этом сообщил проект DeepState в понедельник, 19 января.

Аналитики говорят, что в последнее время армия РФ активизировалась в направлении Гришино. Россиян часто фиксируют вокруг населенного пункта, а также бывают поражения и в нем самом.

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DeepState подчеркивает, что РФ понимает важность Гришино, ведь знает о логистике и роли этого села в ней, работе пилотов оттуда и связи с Покровском и Мирноградом.

Отдельно аналитики обратили внимание и на Мирноград. Они отметили, что город «кишит» российской пехотой. Кроме того, там можно наткнуться на засаду или внезапный огневой контакт в любой точке.

По предварительной информации, доступ в Мирноград по сути ограничен и туда практически невозможно ни зайти, ни выйти, а осуществление таких маневров является реальной лотереей, сообщает DeepState.

«Битва за города продолжается. Сейчас Силы обороны пытаются истощить ресурс врага, работая в первую очередь по нему дронами, однако сил у кацапов еще достаточно, чтобы осуществлять бесперебойный „раш“ пехотой в город», — говорится в сообщении.

8 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.

12 января в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск рассказали, что российские войска активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, что выше железной дороги.

16 января в ДШВ заявили, что вокруг Мирнограда российские войска собрали более десяти подразделений, чтобы блокировать украинскую логистику со всех направлений и окружить украинские подразделения.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 17 января сообщали, что Силы обороны Украины продвинулись возле Покровска и продолжают действовать в Мирнограде и его окрестностях.

19 января Сырский заявил, что российские оккупанты подтягивают резервы к Покровску и ищут возможности прорыва украинской обороны.

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В тот же день 7-й корпус ДШВ сообщил, что из-за контрдействия ВСУ в Покровске россияне не могут проводить прямые штурмы Гришино.