Россия накапливает пехоту и технику: DeepState уточнил ситуацию в районах Покровска и Мирнограда

Войска страны-агрессора России накапливают пехоту и технику в Мирнограде Донецкой области, чтобы полностью захватить город и окрестности. Также оккупанты продвигаются в направлении Гришино из Покровска, сказано в сообщении DeepState в среду, 15 апреля.

По данным аналитиков, Россия накапливает войска в южной части города Мирноград, в частности, стягивает ствольную артиллерию, для давления на северные окраины, чтобы полностью оккупировать агломерацию. Также враг контролирует 20-километровую киллзону от центра Мирнограда и осуществляет удары «по всему, что движется» — это затрудняет любые действия в этом районе.

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Одновременно DeepState фиксирует продвижение и закрепление армии РФ к северу от Ровно, что угрожает подразделениям Сил обороны, которые удерживаюь "мешок" в районе Светлого.

Село Гришино, что к западу от Покровска, почти полностью оккупировано Россией, пишет DeepState. Также инфильтрации оккупантов фиксируются в районе Новоалександровки и Васильевки.

9 сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет захватить ключевые населенные пункты на Покровском направлении до конца апреля, но у них «нет на это сил». Речь идет о Дружковке, Константиновке и Покровске.

По оценке ISW, РФ уже начала свое весенне-летнее наступление на города-крепости Донетчины, которое может длиться длительное время, учитывая то, что на захват Покровска с довоенным населением 60 000 человек оккупантам понадобилось почти 2 года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 апреля отметил активизацию российского наступления почти по всей линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров. Самыми горячими направлениями остаются Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское.