Жмайло рассказал, почему нынешняя ситуация на фронте лучше прошлогодней

Украинские военные стреляют из самоходной гаубицы M114 неподалеку от Покровска, 15 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло в интервью Radio NV сравнил нынешнюю ситуацию на фронте с прошлогодней.

«Ситуация сейчас тяжелая, плохая, но то, о чем я говорил с теми же военными: год назад было намного хуже, когда русня наступала по всей ширине фронта. Сейчас, мы видим, направления сократились до трех. А резервов, чтобы прикрыть и как-то маневрировать, тогда фактически не было. Сейчас с резервами немного, но лучше», — заявил Жмайло в эфире Radio NV.

Он также рассказал, что на Покровском направлении оккупанты значительно превосходят количественно Силы обороны.

«170 тысяч на покровско-мирноградской операции, именно в штурме Покровска привлечено 12 тысяч оккупантов — разумеется, это силы очень и очень не соизмеримые», — констатировал эксперт.

Ситуация в Покровске — последние новости

4 ноября аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупанты продвинулись в Покровске.

3 ноября командир взвода беспилотных систем Шершни Довбуша 68-й отдельной бригады сообщил, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

1 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что окружения или блокирования украинских военных на Покровском направлении нет и там продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

31 октября о том, что на Покровском направлении нет окружения Сил обороны, но ситуация остается сложной, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

31 октября ряд СМИ написал о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией лично руководил глава ГУР Кирилл Буданов