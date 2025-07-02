Российские войска продвинулись неподалеку от Покровска и в Запорожской области — DeepState
Армия России продвинулась вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области (Фото: DeepState)
Войска страны-агрессора России продвинулись на двух направлениях фронта в Донецкой и Запорожской областях, свидетельствует информация проекта DeepState в среду, 2 июля.
По данным аналитиков, на Покровском направлении зафиксировано продвижение оккупантов в поселках Новосергиевка, Багатырь и возле Богдановки.
На Ореховском направлении оккупанты продвинулись в Каменском.
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает о 171 боевом столкновении на фронте в течение суток. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении, где Силы обороны остановили 49 российских штурмов, сказано в сообщении.
1 июля DeepState сообщил, что в июне россияне оккупировали 556 кв. км территории Украины, что стало худшим показателем в 2025 году. Больше всего продвижений было на Новопавловском и Покровском отрезках.