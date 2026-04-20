Россияне свободно передвигаются по Мирнограду, Силы обороны уже не могут наносить удары по югу города (Фото: Скриншот видео / Украинская правда / Х)

Войска страны-агрессора России почти полностью поглотили Мирноград Донецкой области. Украинские военные считают «нецелесообразным» удержание позиций на северной окраине города. Об этом Украинской правде сообщили бойцы, которые работают на Покровском направлении.

По их словам, оккупанты развернули в Мирнограде свою артиллерию и инфраструктуру для операторов БПЛА, они свободно передвигаются по городу — не только на юге, а в центре и на севере. Несмотря на это, украинские военные продолжают удерживать позиции на северной окраине.

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«В нескольких районах даже есть признаки наличия командных пунктов, развернуты средства связи, РЭБ. Мы уже не можем работать по врагу на юге Мирнограда», — рассказал собеседник УП.

По данным СМИ, дальнейшее удержание позиций является «нецелесообразным», военных Сил обороны надо выводить с окраин города.

В то же время все подъезды к Мирнограду находятся в киллзоне, а в районе Светлого и Ровно под Покровском сформировался «мешок», пишет УП.

15 апреля портал DeepState писал, что Россия накапливает пехоту и технику в Мирнограде, чтобы полностью захватить город и окрестности. Также враг контролирует 20-километровую киллзону от центра Мирнограда и осуществляет удары «по всему, что движется».

В 7 корпусе ДШВ подтверждали, что противник имеет преимущество в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда.

По оценке ISW, РФ уже начала свое весенне-летнее наступление на города-крепости Донетчины, которое может длиться длительное время, учитывая то, что на захват Покровска с довоенным населением 60 000 человек оккупантам понадобилось почти два года.