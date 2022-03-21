Бойцы Азова уничтожили два российских танка, катер и 17 оккупантов в боях за Мариуполь 21 марта, 16:36 Цей матеріал також доступний українською Бойцы Азова уничтожают российскую технику (фото от 15 марта) (Фото:АЗОВ / Twitter)

За прошедшие сутки бойцы полка Азов в боях за Мариуполь уничтожили два вражеских танка, 17 российских оккупантов и утопили вражеский катер Раптор. Об этом сообщается в Telegram-канале Азова.

Украинские бойцы захватили оружие врага, в частности, РПГ-30, ПТУР Фагот, АГС-17, крупнокалиберный пулемет Корд, РПО Шмель.



«Защитники города всеми силами продолжают отбирать у врага возможность уничтожать жилые дома и убивать граждан. Борьба за украинский Мариуполь продолжается!» — заявили бойцы Азова.



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20 марта советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что ситуация в Мариуполе и на востоке Украины остается самой сложной. Российские оккупанты поставили ультиматум защитникам города: сначала капитуляция, затем гумкоридоры для населения. Мариуполь отказался.

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