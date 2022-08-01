В Луганской области ВСУ обезвредили две разведгруппы войск РФ — Гайдай 1 августа, 09:04 Оккупанты не могут полностью захватить Луганскую область (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За минувшие сутки в Луганской области украинские военные обезвредили две разведывательные группы российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, войска РФ семь раз обстреливали населенные пункты и позиции ВСУ из ствольной артиллерии и минометов. Четыре раза подключали установки залпового огня.

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«Совершили три попытки танкового давления. Трижды использовали авиационную поддержку собственных штурмовых действий и во всех случаях вынуждены были отойти на предыдущие позиции», — добавил глава ОВА.

Гайдай подчеркнул, что оккупанты не могут захватить небольшую часть Луганской области уже почти месяц.

«Там Вооруженные силы Украины крепко держат оборону, за это время практически не подпустив врага. Оккупанты были уверены в скорой и легкой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем. Пока численный состав и характер действий группировки противника остаются без особых изменений. То есть тактика та же, что и в боях на Луганщине», — сказал Гайдай.

Он уточнил, что пехоту оккупанты пополняют из числа мобилизованных. Например, в оккупированном Алчевске раздают повестки в торговых заведениях и маршрутках.

«Большинство из них понимает, что не вернется, но у них нет выбора, как и денег тоже не будет», — резюмировал глава ОВА.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За пять месяцев боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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