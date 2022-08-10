ВСУ обезвредили несколько разведгрупп оккупантов, отбив попытки штурма на трех направлениях в Луганской области — Гайдай

10 августа, 08:34
Войска РФ разрушили почти все населенные пункты в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ разрушили почти все населенные пункты в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За минувшие сутки ВСУ обезвредили несколько разведывательных групп российских оккупантов в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, также удалось отбить три попытки штурма.

«Обезврежено несколько разведывательных групп противника, не удалось ему и штурмовых действий сразу по трем направлениям — украинская армия заставила оккупантов отойти», — рассказал глава ОВА.

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Гайдай уточнил, что украинские военные уже больше месяца не пускают врага вглубь Донбасса.

«Безусловно, нашим бойцам непросто противостоять круглосуточным артиллерийским обстрелам и многочисленным штурмам, но они надежно держат оборону. Только за минувшие сутки россияне совершили девять вылетов штурмовой и армейской авиации», — сказал он.

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Глава ОВА добавил, что в ночь на 10 августа войска РФ запустили еще пять ракет, произведено восемь артиллерийских обстрелов, три — из минометов, еще трижды россияне попытались атаковать танками.

Войска РФ уже больше месяца пытаются выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. ВСУ держат оборону в двух населенных пунктах Луганской области.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Война России против Украины

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