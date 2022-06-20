Войска РФ нанесли три авиаудара вокруг Лисичанска, за Северодонецк продолжаются бои — глава Луганской ОВА 20 июня, 08:39 Цей матеріал також доступний українською Россия пытается уничтожить города Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ начали интенсивно применять авиацию для нанесения ударов по населенным пунктам Луганской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты нанесли авиаудары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины возле Лисичанска.

Видео дня

Также продолжаются бои за Северодонецк.

«Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком. Бои на улицах города идут без остановки», — отметил Гайдай.

Он также рассказал, что россияне продолжат обстреливать разрушенные ими же мосты в Северодонецк, чтобы окончательно разрушить инфраструктуру. Под постоянным огнем находятся пригороды Северодонецка, также были «прилеты» по Стеклопластику и полигону ГСЧС.

Другие населенные пункты постоянно страдают от ствольной и реактивной артиллерии врага, последние сутки больше всего били по Лисичанску, Сиротиному, Вороновому, Боровскому, Устиновке, Тошковке, Ореховому, Золотому, Николаевке, Белогоровке.

В Горской громаде повреждено более 30 домов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк. Войска РФ контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.

18 июня американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российское наступление на Донбассе в последние дни затормозилось практически на всех направлениях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.