Оккупанты ударили ракетами и артиллерией по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей — Гайдай

11 июля, 09:08
Российские оккупанты уничтожают все населенные пункты в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты уничтожают все населенные пункты в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В ночь на понедельник, 11 июля, войска РФ нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Они применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанска и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны, пытаются продвигаться со стороны Попасной», — отметил он.

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Гайдай добавил, что на протяжении многих десятилетий армия врага нигде не несла таких весомых потерь, как в Луганской области.

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«У них есть все и в достаточном количестве. Но наши бойцы наносят россиянам многочисленные потери, многие враги возвращаются домой и „умирают от естественных причин“. „Вторая армия мира“ несколько раз бежала из Белогоровки, не знала, что делать под Золотаревкой. В бой уже брошены упорные „ждуны“ из Рубежного и Северодонецка. Они уничтожают села области, где, возможно, живут их родственники», — сказал глава ОВА.

Он также подтвердил удары по складам оккупантов в оккупированном Луганске.

https://www.youtube.com/watch?v=MmeKVo9Fdd8

«Поставки боекомплектов на позиции у них нарушены, однако эти потери еще не достигли критического предела — запасов у россиян слишком много», — резюмировал Гайдай.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

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3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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