Войска РФ уничтожают окрестные села, чтобы выйти на админграницы Луганской области — Гайдай 8 июля, 08:36 Оккупанты хотят уничтожить все населенные пункты Луганской области для захвата территории (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ артиллерией уничтожают окрестные села, чтобы выйти на админграницы Луганскойобласти.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, оккупанты бьют со всех видов тяжелого вооружения по Белогоровке и Золотаровке. Противник использует ствольную и реактивную артиллерию.

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«То есть, их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, погибающие в домах и во дворах. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области», — отметил глава ОВА.

Гайдай подчеркнул, что похожая ситуация наблюдается в населенных пунктах Донецкой области, которые находятся вблизи границ с Луганской.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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