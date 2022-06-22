Войска РФ закрепляются недалеко от Лисичанска, город обстреливают из авиации, ранены полицейские и трое гражданских — Гайдай
Российские оккупанты уничтожают Лисичанск (Фото:Anna Kudriavtseva/Reuters)
Войска РФ приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах недалеко от города.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, город находится под плотным огнем — его обстреливают из авиации, артиллерии и танков.
«Есть не менее трех раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских. Ракетные удары выдержали здание полиции, прокуратуры, СБУ», — добавил глава ОВА.
Гайдай также рассказал о ситуации в других населенных пунктах Луганской области.
В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по Азоту. В результате обстрелов повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химзавода.
Оккупанты вошли в Тошковку, что позволило им усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Войска РФ также закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору.
20 июня глава военной администрации Валерий Шибико сообщил, что в Лисичанск скоро ограничат въезд. Он спрогнозировал начало активных боевых действий в городе.
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