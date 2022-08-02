Войска РФ несут значительные потери во время многочисленных атак в Луганской области — Гайдай 2 августа, 09:36 Российские оккупанты уничтожают населенные пункты Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты несут значительные потери после многочисленных атак на позиции ВСУ в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, войска РФ сосредоточили основные силы на бахмутском направлении, но путь в город проходит через крепкую оборону ВСУ в Луганской области.

Видео дня

Гайдай рассказал, что у россиян нарушено морально-психологическое состояние из-за того, что их наступление не имеет ожидаемого успеха.

«С получением ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантам теперь трудно засыпать, потому что можно не увидеть рассвета. Они ежедневно теряют бойцов и технику во время своих многочисленных атак», — добавил он.

Гайдай также уточнил, что за минувшие сутки оккупанты нанесли два мощных ракетных удара — всего выпущено восемь ракет.

Зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам. Семь раз россияне использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды использовали минометы, привлекали танки.

«После нескольких часов артиллерийского воздействия оккупанты бросаются в наступление. За прошедшие сутки отражены семь таких попыток. По этим направлениям противник вынужден был отойти», — резюмировал глава ОВА.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За пять месяцев боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.