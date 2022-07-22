Войска РФ усилили удары по селам на админгранице Луганской и Донецкой области — Гайдай
ВСУ удерживают села на границе с Донецкой областью, идут бои (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
Войска РФ усилили удары по селам на админгранице Донецкой и Луганской областей и пытаются сдвинуть подразделения ВСУ из укреплений.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
«В течение 21 июля они нанесли два ракетных и два авиа удара, совершены пять артобстрелов и еще два — с применением минометов. Постоянным огневым влиянием они хотят сдвинуть наших бойцов из укреплений и одновременно психологически давят на местное население. Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганщины и Донетчины», — отметил он.
По словам Гайдая, местами оккупантам удается приблизиться к позициям ВСУ настолько, чтобы была возможность применить танковый резерв.
Так происходит возле Верхнекаменки, там постоянно идут бои.
За минувшие сутки украинским военным также удалось остановить штурмовые действия оккупантов, атаковавших с территории Лисичанского НПЗ, враг понес потери и отошел.
«За минувшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны почти каждая деревня и город, куда вражеское вооружение может достать», — резюмировал глава ОВА.
В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.
В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.
3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.
Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.
За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.
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