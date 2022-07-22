Войска РФ усилили удары по селам на админгранице Луганской и Донецкой области — Гайдай 22 июля, 08:39 ВСУ удерживают села на границе с Донецкой областью, идут бои (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ усилили удары по селам на админгранице Донецкой и Луганской областей и пытаются сдвинуть подразделения ВСУ из укреплений.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«В течение 21 июля они нанесли два ракетных и два авиа удара, совершены пять артобстрелов и еще два — с применением минометов. Постоянным огневым влиянием они хотят сдвинуть наших бойцов из укреплений и одновременно психологически давят на местное население. Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганщины и Донетчины», — отметил он.

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По словам Гайдая, местами оккупантам удается приблизиться к позициям ВСУ настолько, чтобы была возможность применить танковый резерв.

Так происходит возле Верхнекаменки, там постоянно идут бои.

За минувшие сутки украинским военным также удалось остановить штурмовые действия оккупантов, атаковавших с территории Лисичанского НПЗ, враг понес потери и отошел.

«За минувшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны почти каждая деревня и город, куда вражеское вооружение может достать», — резюмировал глава ОВА.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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