Войска РФ пытались выйти на админграницы Луганской области, но отошли с потерями — Гайдай 25 июля, 08:40 Российские оккупанты уничтожают села на админгранице Луганской и Донецкой областей (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты пытались выйти на админграницы Луганской области с трех сторон, но после атак отошли с потерями.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

По его словам, за минувшие сутки войска РФ выпустили по населенным пунктам три ракеты, совершили три массированных артиллерийских атаки и два длительных минометных обстрела.

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«Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление. Оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донбасса, но пока „замерли“ в нашей области. Погибают, так и не увидев соседнего региона. Атакуют сразу по нескольким направлениям, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается — 24 июля снова отошли с потерями», — добавил он.

Гайдай уточнил, что враг пытался атаковать на участках Верхнекаменка — Верхнекаменское, Белогоровка — Верхнекаменское и Верхнекаменка — Ивано-Дарьевка в Донецкой области.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За пять месяцев боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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