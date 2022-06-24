На окраины Лисичанска заходили вражеские ДРГ, оккупанты стягивают к городу Точки У — Гайдай
Войска РФ подступают к Лисичанску (Фото:Anna Kudriavtseva/Reuters)
Войска РФ продвигаются к Лисичанску со стороны Тошковки и Золотого, на окраины города уже заходили вражеские ДРГ.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Город очень сложный, он логистически растянут, с перепадами высот. Очень много должно быть позиций для обороны, сложно его сразу захватить. Учитывая в разы превосходящие силы противника, они давят очень сильно. На окраины города уже заходили вражеские ДРГ, попытки пройти вглубь города были отбиты», — рассказал он в эфире национального телемарафона.
Гайдай добавил, что оккупанты стягивают к городу большое количество техники. Со стороны Старобельска по направлению к Лисичанску выехало по меньшей мере шесть Точек У.
По словам главы ОВА, из города пока удается эвакуировать людей и подвозить гуманитарные грузы.
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