На окраины Лисичанска заходили вражеские ДРГ, оккупанты стягивают к городу Точки У — Гайдай

24 июня, 08:58
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Войска РФ подступают к Лисичанску (Фото:Anna Kudriavtseva/Reuters)

Войска РФ подступают к Лисичанску (Фото:Anna Kudriavtseva/Reuters)

Войска РФ продвигаются к Лисичанску со стороны Тошковки и Золотого, на окраины города уже заходили вражеские ДРГ.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Город очень сложный, он логистически растянут, с перепадами высот. Очень много должно быть позиций для обороны, сложно его сразу захватить. Учитывая в разы превосходящие силы противника, они давят очень сильно. На окраины города уже заходили вражеские ДРГ, попытки пройти вглубь города были отбиты», — рассказал он в эфире национального телемарафона.

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Гайдай добавил, что оккупанты стягивают к городу большое количество техники. Со стороны Старобельска по направлению к Лисичанску выехало по меньшей мере шесть Точек У.

По словам главы ОВА, из города пока удается эвакуировать людей и подвозить гуманитарные грузы.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/401914041866844

Со стороны Золотого оккупанты стягивают силы для дальнейшего штурма Северодонецка, а также пытаются наступать на Лисичанск.

https://www.youtube.com/embed/i08GZMMiWcU
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Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Лисичанск Война России против Украины

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