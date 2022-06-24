На окраины Лисичанска заходили вражеские ДРГ, оккупанты стягивают к городу Точки У — Гайдай 24 июня, 08:58 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ подступают к Лисичанску (Фото:Anna Kudriavtseva/Reuters)

Войска РФ продвигаются к Лисичанску со стороны Тошковки и Золотого, на окраины города уже заходили вражеские ДРГ.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Город очень сложный, он логистически растянут, с перепадами высот. Очень много должно быть позиций для обороны, сложно его сразу захватить. Учитывая в разы превосходящие силы противника, они давят очень сильно. На окраины города уже заходили вражеские ДРГ, попытки пройти вглубь города были отбиты», — рассказал он в эфире национального телемарафона.

Видео дня

Гайдай добавил, что оккупанты стягивают к городу большое количество техники. Со стороны Старобельска по направлению к Лисичанску выехало по меньшей мере шесть Точек У.

По словам главы ОВА, из города пока удается эвакуировать людей и подвозить гуманитарные грузы.

Со стороны Золотого оккупанты стягивают силы для дальнейшего штурма Северодонецка, а также пытаются наступать на Лисичанск.

Оккупанты захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка, а также Николаевку.

Российские оккупационные войска готовятся к форсированию реки Северский Донец.

В Минобороны Украины заявили, что украинские войска осуществляют маневренную оборону на Донбассе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.