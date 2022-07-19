Бои на границе Луганской и Донецкой областей: войска РФ атаковали по четырем направлениям, оккупанты наносили авиаудары — Гайдай

19 июля, 08:56
Войска РФ уничтожают населенные пункты на границе Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ уничтожают населенные пункты на границе Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ массированно обстреливают населенные пункты на границе Луганской области, которые находятся под контролем ВСУ, применяя авиацию, артиллерию и ракеты.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты атаковали по четырем направлениям, почти везде украинским военным удалось отбить наступление.

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«По населенным пунктам на границе двух областей врагом нанесены четыре ракетных и два авиаудара. Одиннадцать раз оккупанты обстреливали мирные здания артиллерией», — уточнил глава ОВА.

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Гайдай также рассказал, что в течение дня войска РФ одновременно пытались вести штурм по четырем направлениям. Верхнекаменское атаковали и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаревки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донецкой области. Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки. В некоторых районах продолжаются боевые действия.

https://www.youtube.com/embed/kf_62DDK2mw

«Из ствольной и реактивной артиллерии почти непрерывно россияне обстреливают и Луганщину, и населенные пункты Донецкой области, расположенные неподалеку от нашей области», — резюмировал глава ОВА.

Войскам РФ не удается полностью захватить всю территорию Луганской области. Они постоянно штурмуют населенные пункты на границе региона и отправляют ДРГ.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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