Войска РФ уничтожают села двух громад в Луганской области, в Северодонецке идут бои — глава ОВА

16 июня, 08:57
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Оккупанты уничтожаю все на своем пути (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты уничтожаю все на своем пути (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ сжигают села Горской и Попаснянской громад Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

«Все помнят ужасную картину оккупированного Новотошковского. Это не редкий случай — россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы — и пошли дальше», — написал он в своем Telegram.

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По словам главы ОВА, ВСУ пытаются сдерживать оккупантов. Накануне украинские военные отбили очередной штурм Тошковки, где разрушения увеличиваются каждый день.

«Российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. Вчера они ударили по территориям Стеклопластика и бывшему заводе измерений. Снова пострадали Павлоград и Синецкий. Штурм города длится и в текущую минуту. Наши военные удерживают оборону», — резюмировал Гайдай.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

https://www.youtube.com/embed/8ca8mNnQEsY
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13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк. Войска РФ контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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