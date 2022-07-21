В Луганской области войска РФ провели несколько попыток штурма, оккупанты применяют тактику массированного артиллерийского огня — Гайдай 21 июля, 09:09 Оккупанты уничтожают те населенные пункты Луганской области, которые находятся под контролем ВСУ (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ организовали несколько попыток штурма с разных сторон из района Лисичанска и окрестных сел Луганской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, в регионе не осталось ни одного квадратного метра земли, не пораженного российской артиллерией. Оккупанты применяют тактику массированного артиллерийского огня, бомбовых ударов, используют все доступные типы оружия, чтобы продвинуться вперед.

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«Обстрелы очень плотные. Прекращаются только когда „устает“ металл. Населенные пункты, в которых наши ребята держат оборону на востоке, 20 июля подверглись двум мощным ракетным ударам, четырем длительным артиллерийским атакам, пяти обстрелам из минометов, переживают последствия танкового наступления», — добавил глава ОВА.

Гайдай уточнил, что войска РФ пытаются развить наступление на Бахмут, но их встречает сопротивление.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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