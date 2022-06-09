Войска РФ обстреляли аммиачный цех Азота в Северодонецке, за сутки в Луганской области четверо погибших и шестеро раненых — глава ОВА 9 июня, 08:38 Цей матеріал також доступний українською Бои за Северодонецк продолжаются (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ обстреляли территорию цеха производства аммиака на химзаводе Азот в Северодонецке.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«8 июня вечером они дважды попали по северодонецкому объединению Азот. Повреждены не менее двух цехов на разных концах химического предприятия. Один из них — цех производства аммиака. О последствиях обстрелов будет поставлено в известность отдельно», — отметил он.

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По словам Гайдая, за сутки в области четыре погибших, шесть человек получили ранения.

Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня российские оккупанты обстреливали Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Орехово, Устиновку, Горское, Екатериновку, Белогоровку, Николаевку, Камышеваху и Павлоград.

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По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении Катериновки украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

6 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу. Глава государства отметил, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

Вечером 8 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке идут уличные бои, российские оккупанты захватили большую часть города. По его словам, временно захвачено более 90% Луганской области.



По данным Офиса президента, Северодонецк — один из городов на Донбассе, которые россияне полностью уничтожили.

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