В Северодонецке войска РФ уничтожают многоэтажки возле химзавода Азот, в Лисичанске много раненых — глава Луганской ОВА 15 июня, 08:36 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливают жилые дома, которые находятся ближе к Азоту (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Украинские военные сдерживают войска РФ с трех сторон в Луганской области, защищая Северодонецк и не позволяя продвинуться в Лисичанск.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«В Северодонецке враг в очередной раз попал по Азоту. В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные ближе к химическому гиганту. Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома», — пояснил он в своем Telegram.

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В Лисичанске за последние несколько дней шесть человек были ранены в результате вражеских обстрелов, они госпитализированы.

В городе россияне обстреляли здание возле бывшего завода Донсода и несколько домов поблизости. Аналогичная ситуация и в районе Стеклозавода.

Серьезные повреждения также в окрестных деревнях: разрушены шесть домов в Нырково, четыре — в Николаевке, три — в Викторовке.

Авиаудары нанесены по Белой Горе, Устиновке и Метелкино.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

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13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк. Войска РФ контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.

В бомбоубежищах Азота находятся до 560 человек, там созданы небольшие запасы еды.

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