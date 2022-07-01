Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть, в городе уничтожают дом за домом — Гайдай 1 июля, 08:31 НПЗ в Лисичанске под огнем оккупантов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ атакуют Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, удерживая его часть.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Оккупанты ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, содержат северо-западную и юго-восточную части завода. Враг тщетно пытается оцепить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада», — отметил он.

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По словам главы ОВА, жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах.

«Обстрелы города очень плотные. Много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов. Кроме домов, пламенем было охвачено и два торговых центра, в одном из которых выгорело сразу три этажа. На другом объекте удалось ликвидировать пожар на площади около 500 кв. м», — добавил он.

Гайдай также уточнил, что россиянам не удается захватить и автодорогу, которая дает сообщение с Бахмутом.

По данным Генштаба, оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут.

Гайдай ранее сообщал, что оккупанты уничтожают город из всего возможного оружия, а ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии в этом регионе. Глава ОВА добавил, что последние два дня Украина не может завозить гуманитарные грузы, но город держится на запасах, а больница укомплектована всем необходимым.

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