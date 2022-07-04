В боях за Северодонецк и Лисичанск оккупанты потеряли 7 тысяч человек — Арестович

4 июля, 23:43
«Дорога жизни» Лисичанск — Северодонецк, июнь 2022 года (Фото:Serhii Nuzhnenko/Facebook)

«Дорога жизни» Лисичанск — Северодонецк, июнь 2022 года (Фото:Serhii Nuzhnenko/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в понедельник, 4 июля, заявил, что российские оккупанты во время наступления на Лисичанск и Северодонецк потеряли около 7 тысяч солдат.

«По нашим подсчетам, бригадки три [россиян] там легло и пару-тройку танковых батальонов… Это где-то тысяч 7, не меньше, может, больше», — сказал он в эфире Фейгин Live.

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По словам советника главы ОП, оккупанты находятся очень близко к границам Луганской области, но там остается серая зона, «то есть формально Луганская область не их».

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"…Мы нанесли им поражение, задержали время на прибытие западной помощи, стянули где-то 60% их войск на всей территории Украины в этот район и создали себе условия, когда мы можем вести контрнаступательные действия под Угледаром, на Запорожском и на Херсонском направлениях", — также рассказал Арестович.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 36 200 своих военных, 1589 танков, 217 самолетов, 187 вертолетов, 658 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Соотношение потерь в Луганской области 1 к 3 в нашу пользу – Роман Власенко

https://www.youtube.com/embed/p6vJc1zXhHM
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Северодонецк Лисичанск Алексей Арестович Война России против Украины

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