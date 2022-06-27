«Катастрофические разрушения». Войска РФ обстреляли жилые дома, предприятия и два храма в Лисичанске — Гайдай

27 июня, 08:37
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Российские оккупанты разрушают Лисичанск (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты разрушают Лисичанск (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ пытаются блокировали Лисичанск, в городе катастрофические разрушения.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Лисичанск и близлежащие села переживают самые сложные дни. россияне истребляют все на своем пути. Уцелевших зданий становится все меньше. Вражеская артиллерия и авиация выжигает дома по улицам. Обследовать территории крайне тяжело, ведь обстрелы не прекращаются», — отметил он в своем Facebook.

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По словам главы ОВА, российские оккупанты повредили пять многоэтажек в Лисичанске, в результате вражеских обстрелов начались пожары.

Также повреждены около десяти частных домов, обстреляна автостанция, Свято-Митрофановский храм и храм Святой Великомученицы Варвары, помещения предприятий и силовых структур.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/pfbid0FNu5KWFnPQQ3Ha3vX96Bw39YUQW7xSQ1w5bqjkD19iYK9q7swrpdRD6ip9sWfSFHl

Враг ведет обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лисичанска, Волчеяровки, Лоскутовки и Верхнекаменки. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар по Лисичанску.

Продолжаются боевые действия в районе Волчаярки. Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти.

https://www.youtube.com/watch?v=sCHvtr5Ekhk&feature=emb_title

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».

На данный момент ВСУ удерживают оборону Лисичанска и близлежащих сел.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Лисичанск Война России против Украины

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