«Катастрофические разрушения». Войска РФ обстреляли жилые дома, предприятия и два храма в Лисичанске — Гайдай 27 июня, 08:37 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты разрушают Лисичанск (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Войска РФ пытаются блокировали Лисичанск, в городе катастрофические разрушения.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Лисичанск и близлежащие села переживают самые сложные дни. россияне истребляют все на своем пути. Уцелевших зданий становится все меньше. Вражеская артиллерия и авиация выжигает дома по улицам. Обследовать территории крайне тяжело, ведь обстрелы не прекращаются», — отметил он в своем Facebook.

Видео дня

По словам главы ОВА, российские оккупанты повредили пять многоэтажек в Лисичанске, в результате вражеских обстрелов начались пожары.

Также повреждены около десяти частных домов, обстреляна автостанция, Свято-Митрофановский храм и храм Святой Великомученицы Варвары, помещения предприятий и силовых структур.

Враг ведет обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лисичанска, Волчеяровки, Лоскутовки и Верхнекаменки. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар по Лисичанску.

Продолжаются боевые действия в районе Волчаярки. Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».

На данный момент ВСУ удерживают оборону Лисичанска и близлежащих сел.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.