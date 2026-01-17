Вид с дрона на город Купянск в Харьковской области, 30 декабря 2025 года (Фото: 116 отдельная механизированная бригада ВСУ / REUTERS)

Российское военное командование продолжает публично врать о полном захвате города Купянск Харьковской области, «создавая альтернативную реальность» на поле боя, чтобы влиять на решение США относительно мирных переговоров. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Аналитики привели заявления российского министра обороны Андрея Белоусова, которому командующий Западной группы войск РФ Сергей Кузовлев доложил о продвижении под Купянском и «контроле над всеми районами города».

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Российские высокопоставленные чиновники распространяют фейки о «контроле» над Купянском с ноября 2025 года. Однако Силы обороны Украины освободили большую часть города и пригорода. ISW оценивает, что российское военное командование лжет о Купянске, несмотря на многочисленные визуальные доказательства и противоположные сообщения.

Фото: ISW

Даже российские военные, в том числе приближенные к Кремлю, категорически отрицают «альтернативную реальность» на фронте, которую создают диктатор Владимир Путин и высшие российские военные командиры, пишет ISW. Они отрицают неоднократные заявления из Москвы о контроле над Купянском, Купянском-Узловым и восточным пригородом. Некоторые из военкоров описали российское присутствие в Купянске как «несколько оборонительных карманов» и «локальную оборону», называя отчеты начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова «параллельной реальностью».

Российские военные блогеры утверждают, что оккупационные войска не контролировали Купянск «ни одного дня».

Систематическое распространение лживой информации о фронте в Украине является частью более широкой информационной войны РФ, направленной на влияние на решение США относительно текущих мирных переговоров, отмечает ISW. Фейки Кремля об «успехах» российской армии имеют целью доказать «неизбежность победы России в Украине» и убедить Украину и Запад, что Киев должен принять ультиматумы Москвы.

Аналитики ISW называют Купянск «особенно болезненной точкой» Кремля, вероятно, из-за опасений, что реальная ситуация на поле боя в этом районе подорвет нарратив о «военной мощи России».

3 января начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Украины Виктор Трегубов говорил, что в Купянске продолжается завершающая фаза зачистки от российских войск.

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По его словам, войска РФ оказались в полном окружении и имеют серьезные проблемы со снабжением, даже с воздуха.

11 января Трегубов заявил, что российские оккупанты теряют контроль над Купянском Харьковской области и не смогут восстановить доступ к городу в поставленные сроки — до февраля 2026-го.

12 января 2-й корпус НГУ Хартия сообщил, что украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска.