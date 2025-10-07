«Здесь заповедники и густые леса». Командир полка Ахиллес описал трудности создания киллзоны возле Купянска

«Почему это сложно сделать (создать киллзону — ред.) именно в Харьковской области? Если сравнить даже с Донетчиной, как выглядит театр боевых действий, если это не городская застройка на Донетчине. Это поля и узкие тоненькие посадки, которые после нанесения огневых поражений становятся „струпьями“. Как следствие, противник долгое время находится на открытом пространстве. И организация киллзоны Силами обороны более эффективна, чем, к примеру, в Харьковской области. Почему так? Потому что в Харьковской области, если вы откроете карту, то увидите, что здесь заповедники и густые леса. Просто один за один», — рассказал Федоренко в эфире Radio NV.

Реклама

Он объяснил, что, пока на деревьях остается «зеленка», оккупанты могут передвигаться «под полным покровом зеленых насаждений глубоко в лесу».

«И его (врага — ред.) можно уничтожать только превентивно. Мы знаем, что он затянулся сюда, значит, именно сюда можно нанести огневое поражение. И перебежки на открытом пространстве очень короткие. Поэтому, объективно, без лишних преувеличений: все представители Сил обороны, которые сражаются на Харьковщине, в частности в районе Купянска, и 429-й полк Ахиллес, делают виртуозную работу, чтобы подловить противника в необходимый момент в необходимом месте», — отметил командир полка Ахиллес.

Федоренко добавил, что осенью и зимой, когда листья опадут, «будет работать несколько креативнее».

Ситуация в районе Купянска — что известно

В начале сентября DeepState сообщил, что российская армия пытается проникнуть в Купянск и закрепиться в окрестностях города для дальнейшего продвижения. 12 сентября аналитики отметили, что войска РФ через газовую трубу преодолевали реку Оскол и заходили в Купянск, используя лежанки на колесах.

13 сентября Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны контролируют выход из трубы, по которой россияне проникали на окраины Купянска. Город остается под контролем ВСУ.

17 и 18 сентября DeepState писал о новых продвижениях оккупантов в районе Купянска.

Руководитель городской военной администрации Андрей Беседин сообщал, что по состоянию на 18 сентября в Купянске продолжается контрдиверсионная операция.

26 сентября проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска продолжают просачиваться в Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Солдат армии РФ фиксируют в центральной части города, также они подбираются к микрорайону Юбилейный.

28 сентября Беседин заявил, что Купянск сейчас закрыт для въезда и туда могут попасть только военные. По его словам, в городе находятся ДРГ оккупантов, но Силы обороны проводят контрдиверсионную операцию. Он отметил, что из-за этого эвакуация гражданских жителей максимально затруднена.

По словам главы МВА, покинуть город можно только пешком или обратившись к военным за помощью. Он сообщил, что сейчас в громаде находится 1640 гражданских. В частности, на правобережной части Купянска — 680 человек. Он также заявил, что для атак на город россияне постоянно применяют артиллерию, минометы, РСЗО и FPV-дроны. В то же время, Беседин заявил, что угроза для жителей связана не только с боевыми действиями, но и с погодными условиями, которые ежедневно ухудшаются. Кроме этого, в городе отсутствуют электричество, газ, вода, а также есть проблемы со связью.

В Генштабе 28 сентября заявили, что Купянск находится под контролем ВСУ и в нем проводятся активные контрдиверсионные мероприятия.