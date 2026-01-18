Украинские военные продвинулись на фронте в Харьковской и Донецкой областях (Фото: REUTERS)

Силы обороны Украины продвинулись в направлении Купянска Харьковской области и возле Покровска в Донецкой области, свидетельствует информация Института изучения войны (ISW) 17 января.

Проанализировав геолоцированные видео, аналитики сообщают о продвижении украинских военных на севере от Купянска.

Фото: ISW

Войска страны-агрессора России атаковали в самом городе, а также возле Двуречной и Красного Первого, в направлении Петропавловки, Подолов, Кучеровки, Песчаного и Куриловки.

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Также Силы обороны, по данным ISW, продвинулись на Покровском направлении — возле Светлого, что на востоке от Покровска. Украинские военные продолжают действовать в Мирнограде и в его окрестностях.

Фото: ISW

Российские войска, по данным аналитиков, атаковали позиции Сил обороны в пределах самого Покровска и на окраинах — в районе Гришино, Родинского, Белицкого, Сухецкого, Ровного, Котлино, Удачного и Молодецкого.

8 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.

12 января в ДШВ рассказали, что российские войска активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, что выше железной дороги.

16 января в ДШВ сообщили, что вокруг Мирнограда российские войска собрали более десяти подразделений, чтобы блокировать украинскую логистику со всех направлений и окружить подразделения ВСУ.

Зато в Купянске 2-й корпус НГУ Хартия 12 января сообщил, что украинские военные установили контроль над зданием городского совета. По данным Группировки объединенных сил, российские оккупанты теряют контроль над Купянском и не смогут восстановить доступ к городу в поставленные сроки — до февраля 2026-го.