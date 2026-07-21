Украинские военнослужащие на позициях в Харьковской области, апрель 2026 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Россияне активно прорываются через Ковшаровку в сторону Купянска-Узлового Харьковской области , пытаясь рассечь украинский плацдарм. Об этом во вторник, 21 июля, заявил телеканалу Мы — Украина спикер группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, россияне несут большие потери, но не останавливаются.

«Ситуация осложнилась и в самом Купянске, где россияне значительно усилили попытки зайти с севера. Фактически бои уже идут в северных районах города; мы уничтожаем и отбрасываем врага, но он активно наращивает давление, бросая в бой резервы, накопленные за лето. Там продолжается активное противостояние», — отметил Трегубов.

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3 июня командир взвода БПЛА 13-й бригады НГУ Хартия Юрий Бутусов в интервью Radio NV рассказал о тяжелых боях в районе Купянска. Он уточнил, что российские оккупанты сражаются за плацдарм на правом берегу Оскола, пытаясь удержать его и нарастить там численность российских войск. Также, по словам командира взвода Хартии, оккупанты пытаются перебросить подкрепление в Купянск, как только погодные условия ограничивают активность дронов.

Боевые действия в Харьковской области — что известно

21 мая представитель 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк заявил, что ближайшей задачей россиян является захват одного из областных центров — в частности, Сум или Харькова.

17 мая ISW опроверг заявления начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о «захвате» Купянска: аналитики отметили, что российское командование уже пятый месяц подряд безосновательно заявляет о наступлении к западу от города, который оккупанты на самом деле не захватили.

15 мая подразделения 129-й бригады ВСУ освободили село Отрадное и его окрестности в Купянском районе. 14 мая в Силах обороны заявили, что эффективность россиян на Купянском направлении падает несмотря на их попытки оказать давление на город.