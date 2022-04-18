«Город брали три дня». Глава военной администрации рассказал об атаке оккупантов на Кременную 18 апреля, 14:16 Цей матеріал також доступний українською Бои за Кременную шли три дня (Фото:Операция Объединенных сил)

Бои за город Кременная Луганской области, захваченной 18 апреля, длились трое суток. В ходе них Россия применяла большое количество бронетехники.



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Как рассказал глава Кременской военной администрации Александр Дунец, на окраинах города продолжаются бои, сообщает Радио Свобода.

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«Полностью захвачена. Там только несколько подразделений удерживают рубежи для обеспечения перегруппировки войск. Силы у них были значительные: скажем так, на одно из подразделений, не более взвода, выходило до 43 бронированных объектов: танки, БТРы, МТЛБ. Часть была уничтожена, но не вся. В общей сложности атаки продолжались в течение трех дней. Сейчас там продолжаются тяжелые бои на окраинах. Знаю, что россияне расстреливают все видящие автомобили», — сказал Дунец.

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Он также сообщил, что оккупанты расстреляли автомобиль с людьми, которые пытались эвакуироваться.

«Информация поступила от мужчины, который был ранен. Теперь ему помочь никто не может. Он на трассе в районе границы двух областей (Луганской и Донецкой — ред.)», — добавил Дунец.

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