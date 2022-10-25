Какую сложную задачу придется решить ВСУ при освобождении Херсона — военный эксперт 25 октября, 20:47 Плакат активистов движения Жовта стрічка на вулиці в Херсоні (Фото:Жовта Стрічка via Facebook)

Военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью НВ назвал сложную задачу, которую Вооруженным силам Украины придется решить при освобождении Херсона.



«Для украинской армии главная задача — деблокировать Херсон. В других местах российская армия отходит, она сосредотачивается в Херсоне, и, я думаю, что замысел российской армии устроить бои в городской застройке. Это сложный тип боев, возможно украинской армии придется решать именно это задачу — как зачистить город без уничтожения самого города», — сказал Рустамзаде в интервью НВ.

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Он отметил, что если брать город, снося квартал за кварталом, как это делает Россия, то на это уйдет месяц-полтора.

«Но это не тот путь, который использует украинская армия. Скорее всего, будет применено выдавливание, когда армия занимает улицы, кварталы и постепенно вытесняет противника», — добавил военный эксперт.

По прогнозам американского Института изучения войны, ВСУ могут освободить Херсон до конца года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Sky News, что ситуация в Херсоне «непростая».

Он сказал, что не ожидает, что российские оккупационные войска самостоятельно отступят из города.

Ранее спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.

