Какую сложную задачу придется решить ВСУ при освобождении Херсона — военный эксперт

25 октября, 20:47
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Плакат активистов движения Жовта стрічка на вулиці в Херсоні (Фото:Жовта Стрічка via Facebook)

Плакат активистов движения Жовта стрічка на вулиці в Херсоні (Фото:Жовта Стрічка via Facebook)

Военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью НВ назвал сложную задачу, которую Вооруженным силам Украины придется решить при освобождении Херсона.

«Для украинской армии главная задача — деблокировать Херсон. В других местах российская армия отходит, она сосредотачивается в Херсоне, и, я думаю, что замысел российской армии устроить бои в городской застройке. Это сложный тип боев, возможно украинской армии придется решать именно это задачу — как зачистить город без уничтожения самого города», — сказал Рустамзаде в интервью НВ.

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Он отметил, что если брать город, снося квартал за кварталом, как это делает Россия, то на это уйдет месяц-полтора.

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«Но это не тот путь, который использует украинская армия. Скорее всего, будет применено выдавливание, когда армия занимает улицы, кварталы и постепенно вытесняет противника», — добавил военный эксперт.

По прогнозам американского Института изучения войны, ВСУ могут освободить Херсон до конца года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Sky News, что ситуация в Херсоне «непростая».

Он сказал, что не ожидает, что российские оккупационные войска самостоятельно отступят из города.

Ранее спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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