Что будет, когда Путин потеряет Херсон — мнение экс-депутата Госдумы 25 октября, 19:11 Гражданские, вывезенные оккупантами из Херсона в Джанкой, 20 октября (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в интервью Радио НВ спрогнозировал, как отреагирует Россия на освобождение Вооруженными силами Украины Херсона.

Как заявил Пономарев Радио НВ, Путин потеряет Херсон в ближайшее время.

«Это уже очевидно. И, судя по разговорам [командующего войсками РФ в Украине Сергея] Суровикина, они также это понимают. Так что это произойдет», — утверждает экс-депутат Госдумы.

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По его мнению командовать войсками России в Украине назначили Сергея Суровикина специально, чтобы отвести критику после потери Херсона от министра обороны Сергея Шойгу.

«Сейчас есть профессиональный генерал, но он новый для общества, еще не успел ничего сделать, он только назначен. Поэтому сдача Херсона — это больно, но есть также определенная игра по пиару. Все понимают, что на войне все плохо. Они будут продолжать то, что стали делать сейчас: уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру и пытаться создать давление со стороны рядовых граждан Украины на собственную власть, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский начал разговаривать с Путиным и стремился к перемирию. И также они будут продолжать шантаж Запада по ядерному оружию с той же целью: чтобы Запад оказывал давление на Зеленского для начала переговоров. Я считаю, что это основная надежда», — считает Пономарев.

По его словам, российская элита уже осознает, что Украина отвоюет Херсон, однако это создаст болезненную ситуацию внутри общества.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил Радио НВ, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ «ни шагу назад» из Херсона. По его словам, РФ усиливает свою группировку на правом берегу Днепра.

По мнению главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Украина вернет контроль над Херсоном до конца года.

В Офисе президента сообщали, что ВСУ освободили в Херсонской области 88 населенных пунктов.

Ранее спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.