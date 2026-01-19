Силы обороны Юга: Враг минирует Гуляйполе, поскольку не может его захватить

Сгоревший пикап посреди дороги вблизи прифронтового города Гуляйполе в Запорожской области, 14 ноября 2025 год (Фото: REUTERS/Stringer)

Российские войска не могут удержаться в Гуляйполе , поэтому они пытаются изолировать город через активные штурмы, массированные авиаудары и тотальное минирование. Об этом в интервью Укринформу сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

«Гуляйполе — это в целом как большая серая зона. Есть позиции Сил обороны Украины на разных окраинах, в середине города не может ни враг закрепиться, ни мы удержаться», — отметил он.

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По словам спикера, в центре города постоянно продолжаются боевые столкновения между штурмовыми группами. Волошин подчеркнул, что россияне не могут захватить город, поэтому они прибегают к минированию.

«Враг не может оттеснить и закрепиться в Гуляйполе, поэтому… саперные подразделения противника получили значительное количество и противопехотных, и противотанковых мин ТМ-72 для того, чтобы заминировать все дороги, улицы, дворы», — заявил Волошин, уточнив, что минирование осуществляется как вручную, так и дистанционно — с использованием дронов.

Он также отметил, что ситуация в районе Гуляйполя остается напряженной уже несколько недель. Ежедневно происходят десятки боев как в самом городе, так и в близлежащих населенных пунктах.

За минувшие сутки на этом направлении зафиксировано рекордное количество авиаударов — 14, в том числе с использованием 106 корректируемых авиационных бомб. Железнодорожное претерпело значительные разрушения, «фактически сравнялось с землей».

Также активно применяются дроны: за минувшие сутки было зафиксировано 1752 дрона-камикадзе, из которых минимум 1200 — на Гуляйполе, — сообщил Волошин.

27 декабря 2025 года Генштаб ВСУ опроверг заявления России о захвате Гуляйполя, Мирнограда и Покровска. В сообщении отмечалось, что оккупантам не удается реализовать планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации.

28 декабря Силы обороны Юга заявили, что Гуляйполе и Степногорск частично находятся под контролем российских войск, и ситуация там сложная, но бои за эти города продолжаются.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что российские заявления о контроле над Мирноградом, Гуляйполем и Степногорском являются дезинформацией, рассчитанной исключительно на западное информационное пространство.

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До этого сообщалось о захвате оккупантами одного из пунктов управления в Гуляйполе с документами и техникой. В Силах обороны заявили, что по указанному факту проводится расследование.

31 декабря Силы обороны Юга заявили, что несмотря на постоянные атаки, российские оккупанты не смогли установить полный контроль над населенным пунктом в Гуляйполе Запорожской области. Украинские военные обнаруживают и уничтожают российские штурмовые группы.