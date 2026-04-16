Артиллерист 147-й воздушно-десантной бригады ВСУ ведет огонь из самоходной гаубицы по российским войскам возле Покровска, 30 марта 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Об этом сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск в четверг, 16 апреля.

В 7-м корпусе отметили, что на направлении Гришино остается напряженная ситуация. Российские оккупанты стремятся развить наступление в населенном пункте, продолжаются стрелковые бои.

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Малые пехотные группы РФ действуют несколькими волнами в сутки, пытаясь просочиться в центр Гришино и закрепиться. Украинские военные фиксируются попытки дальнейшего продвижения вглубь застроек в северную часть села.

Силы обороны Украины также продолжают сдерживать российскую армию на северных окраинах Покровска.

В южной части города россияне пытаются накопить технику и личный состав, рассчитывая создать условия для дальнейшего продвижения в северном направлении.

В то же время украинские защитники обнаруживают и уничтожают цели, не позволяя врагу сформировать ударные группировки.

Как добавили в 7-м корпусе, поражения происходят как в Покровске, так и в других зонах к югу от города.

Ранее аналитический проект DeepState сообщил, что войска РФ накапливают пехоту и технику в Мирнограде, чтобы полностью захватить город и окрестности. Также оккупанты продвигаются в направлении Гришино из Покровска.

9 сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет захватить ключевые населенные пункты на Покровском направлении до конца апреля, но у них «нет на это сил». Речь идет о Дружковке, Константиновке и Покровске.

По оценке ISW, РФ уже начала свое весенне-летнее наступление на города-крепости Донетчины, которое может длиться длительное время, учитывая то, что на захват Покровска с довоенным населением 60 000 человек оккупантам понадобилось почти 2 года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 апреля отметил активизацию российского наступления почти по всей линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров. Самыми горячими направлениями остаются Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское.