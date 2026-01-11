Кадры из села Грабовское на момент, когда его еще контролировали Силы обороны Украины (Фото: DeepState)

9 и 10 января российские войска осуществили атаки в Курской и Сумской областях . Бои происходили к северу от Сум в сторону Малой Корчаковки, к северо-востоку от города — в направлении Мирополья, а также к юго-востоку от Сум вблизи села Грабовское. Об этом сообщается в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Связанный с российскими силовиками «военкор» заявил, что оккупанты продвинулись в районе Грабовского. Впоследствии эту информацию подтвердил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини. По его словам, оккупанты контролируют населенный пункт, однако украинские защитники активно наносят удары по противнику, чтобы уменьшить его численность и не дать продвигаться дальше.

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Российский «военкор» уверяет, что командование 1-го мотострелкового полка планирует направить 7-ю и 8-ю роты в опасную лесную зону вдоль международной границы. Он утверждает, что речь идет об участке протяженностью около 3,5 километра, где расположены как российские, так и украинские позиции. Российские военнослужащие на этом направлении остались без пищи и воды. Ранее другие подразделения РФ пытались взять эту территорию под контроль, однако после нескольких месяцев ожесточенных боев сделать это не удалось.

«Военкор» также отмечает, что 1-й мотострелковый полк, который выполняет задачи по удержанию территорий, находится под оперативным руководством Северной группировки российских войск.

Инфографика: ISW

4 января начальник отдела коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты осуществляют дистанционное минирование села Грабовское в Сумской области, чтобы предотвратить контратаки украинских военных.

21 декабря 2025 года Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского. 23 декабря Трегубов сообщил, что в селе продолжаются бои, россияне закрепляются в южной части Грабовского, а украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций.

22 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты похитили 52 гражданских, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны Украины в Грабовском.

Институт изучения войны (ISW) писал, что село Грабовское в Сумской области и село Сотницкий Казачок в Харьковской области стали новыми целями российских атак на до сих пор спокойных участках на границе Украины и России, однако пока это вряд ли свидетельствует о развертывании большого наземного наступления РФ на севере Украины.