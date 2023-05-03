ВСУ за сутки уничтожили более ста оккупантов на Бахмутском направлении — Череватый 3 мая, 17:13 Город Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Украинские Вооруженные силы уничтожили 105 оккупантов на Бахмутском направлении за сутки.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день на Бахмутском направлении ситуация самая сложная, но контролируемая.

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«Враг наносит удары, 399 раз он бил из разных систем и калибров по нашим позициям. 11 боестолкновений произошло, 105 окупантов уничтожено, 104 получили ранения», — сказал он.

По его данным, были уничтожены ЗРК Бук, 3 пушки, одна САУ Гвоздика и два полевых склада с боеприпасами.

Также он заявил, что российские оккупанты скоро установят рекорд Гиннеса по переносу дат, к которым они что-то должны «взять», комментируя вероятность того, что россияне могут захватить Бахмут к 9 мая.