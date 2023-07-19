ВСУ выбили россиян с позиций возле Орехово-Васильевки под Бахмутом — карта

19 июля, 08:45
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Украинский военный под Бахмутом, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинский военный под Бахмутом, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Силы обороны Украины выбили российских оккупантов с позиций возле села Орехово-Васильевки на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в среду, 19 июля.

По его словам, украинские бойцы ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута.

«В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки», — сказал Ковалев.

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Deep State
Фото: Deep State

ВСУ имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах. По данным Генштаба, россияне несут большие потери, сильно сопротивляются и применяют резервы.

Кроме Бахмутского, Силы обороны ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На юге имеют успех на направлениях Большая Новоселка — Старомайорское и Новоселка — Старомайорское.

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16 июля ВСУ заняли северную часть Старомайорского в Донецкой области, враг пытался восстановить утраченное положение, но попытка была неудачной. За село идут тяжелые бои.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв. км территории, на Юге — почти 180 кв. км.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Бахмут Контрнаступление Генштаб ВСУ

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