ВСУ уничтожают до 80% подразделений «вагнеровцев» в районе Бахмута — Маляр 28 февраля, 20:21 Защитники Украины в Бахмуте (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Российские оккупанты ведут новое наступление на Донбассе с начала января и концентрирует в районе Бахмута профессиональные подразделения кремлевской ЧВК Вагнера.

Об этом рассказала заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона во вторник, 28 февраля.

Она напомнила, что наступление на востоке продолжается с начала января, когда врагу удалось активизироваться и собрать свои силы. Там идут ожесточенные бои, у россиян численное преимущество, но противник несет намного большие потери.



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«Наши подразделения уничтожают… до 80% заведенных подразделений Вагнера», — сказала Маляр.

По словам замминистра, страна-агрессор сейчас решила действовать «по регионам» — на нескольких направлениях на востоке, однако не оставляет цель захватить всю Украину. Оккупанты уже шестой или седьмой раз «отодвигают» срок, до которого должны «выйти» на админграницы Донецкой области, — сейчас это март.

Генштаб ВСУ в сводке за 28 февраля сообщал, что российские оккупанты сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.