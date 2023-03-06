ВСУ провели контрнаступление под Бахмутом — NYT 6 марта, 20:38 Украинские военнослужащие в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Защитники Украины на выходных пошли в контрнаступление под Бахмутом, за который более семи месяцев продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщает газета The New York Times в понедельник, 6 марта.

Как пишет NYT, в субботу, 4 марта, в атаку пошли украинские штурмовые бригады. К наступлению присоединились сотни военнослужащих — они провели наземную атаку и обстреливали позиции оккупантов из артиллерии.



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По данным газеты, до того, как защитники Украины активизировали наступление в Бахмуте, Силы обороны отбросили российские войска от последнего главного шоссе, ведущего в город. Это позволило Украине сохранить линию снабжения и путь отхода на случай, если будет принято решение о выходе из Бахмута.



Владислав — командир самоходной артиллерийской батареи, расположенной в 6−8 км от окраин Бахмута, — рассказал журналистам, что украинские бойцы каждый день отражают от 15 до 20 вражеских атак и в среднем выпускают от 80 до 120 снарядов в день, но артиллерийских боеприпасов не хватает.

«Противник посылает в атаку по 20 человек по шесть-семь раз в день. Представьте: приходят двадцать парней, мы их убиваем. Через пять минут приходят еще 20 парней, мы их убиваем. Через час — еще 20. Им плевать на людей», — сказал командир роты Александр, участвовавший в штурме позиций боевиков ЧВК Вагнера южнее Бахмута.

5 марта Бахмут посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Это его третий визит за последнее время.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.